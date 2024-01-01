Деян Станкович покинул должность главного тренера "Спартака"

Выходец из Сербии Деян Станкович покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Как рассказали в ФК во вторник, 11 ноября, соответствующее решение принято по соглашению сторон.

Как напоминает пресс-служба "Спартака" в своем Telegram-канале, клуб занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, что не удовлетворяет руководство красно-белых.

После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. "Спартак" поблагодарил специалиста за проделанную работу. Сербский тренер, в свою очередь, заявил, что был горд работать в "Спартаке", поскольку это "главный клуб в России", а его футболисты "всегда отдавались игре" и "были профессионалами".

Временно исполняющим обязанности назначен Вадим Романов, с лета 2024 года работавший в штабе Станковича, а до того возглавлявший молодежный состав красно-белых.

Тем временем сборная России по футболу впервые за девять лет поднялась на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), причем без участия в соревнованиях под эгидой этой организации. По-прежнему действует отстранение российской национальной сборной и всех клубов России от международных турниров, введенное по политическим соображениям после начала специальной военной операции на Украине.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что в вопросе возвращении российских команд к международным соревнованиям ничего не изменится до тех пор, пока Россия не завершит СВО. При этом спортивный чиновник заверил, что "я не ненавижу ни одну нацию".