Метеорит пробил крышу дома в Новгородской области

Фрагмент метеорита, который можно было наблюдать в небе над рядом российских регионов 27 октября, пробил крышу дома в селе Окуловка Новгородской области. Об этом рассказал во вторник, 11 ноября, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.

Как сообщает РИА Новости, долетевшие до поверхности нашей планеты фрагменты метеорита выпали на территории Новгородской области. Масса найденного в Окуловке фрагмента составила не менее 400 грамм.

Астроном Короткий напомнил, что полет космического тела проходил в направлении с востока на запад примерно в 300 километрах севернее Москвы.

27 октября жители ряда российских регионов сообщили о том, что наблюдали в небе некий быстро перемещавшийся объект с зеленым свечением. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предположили, что это мог быть небольшой метеороид или космический мусор.

Желающим нажиться на небесном объекте юрист Дмитрий Носов рассказал, что метеориты можно квалифицировать как вещи, к купле-продаже которых российские законы не предъявляют особых требований. Главное — удостовериться, что речь действительно идет о метеорите, а не об обычном камне, иначе сделку можно будет оспорить как совершенную под влиянием обмана или существенного заблуждения, цитирует эксперта АГН "Москва".