Семья попрощалась с недавно родившей Анной Заворотнюк: вот что случилось

Анна Заворотнюк стала мамой в апреле этого года. Рожала дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" в Москве, для этого она специально вернулась домой из Дубая, где живет ее муж Тимур Исмаилов.

Заворотнюк-младшая говорила, что ей важно первые месяцы жизни ребенка провести дома с бабушкой. Анна поселилась в Крекшино, в коттедже, который достался ей от мамы. Но, видимо, пришло время возвращаться в Эмираты. Дочь актрисы покинула Россию вместе с мужем и их новорожденным сыном. Это путешествие стало первым для Заворотнюк-младшей после того, как она родила.

В Дубай Анна переехала после свадьбы, когда еще была жива ее мама. Заворотнюк-младшая и ее муж не бежали из страны, как это сделали некоторые знаменитости, переехать пришлось из-за работы Исмаилова. Анна не раз говорила, что ей не нравится в Эмиратах. При любой удобной возможности наследница звезды "Моей прекрасной няни" возвращалась на родину к семье и друзьям.

О том, что ей снова пришлось попрощаться с семьей, Анна рассказала на своей странице в соцсети. "Возвращение спустя 7 месяцев, и теперь нас трое", — сообщила она.

К посту Заворотнюк-младшая прикрепила фотографию, сделанную в Дубае. Анна улыбалась в кадре, давая понять, что на этот раз рада поездке и наслаждается сменой обстановки.