Дипломат Попов: Нынешняя украинская модель невозможна без коррупции

Станут ли обвинения против подельников Зеленского ударом по главе киевского режима или ему самому выгоден скандал как демонстрация курса на борьбу с коррупцией? Заинтересованы ли западные деятели - вопреки их публичным заявлениям - в сохранении на Украине коррупционных инструментов для контроля за её правящей верхушкой?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с дипломатом и историком Вениамином Поповым.

"Нынешняя украинская модель невозможна без коррупции. Это было предопределено. Это ужасно просто", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео