Одна рука шире другой, голова с кулачок: вид изменившегося сына Елены Яковлевой вызвал оторопь

Денис Шальных после долгого перерыва появился на публике, и народ ахнул от его вида. Наследник звезды "Интердевочки" и раньше многим внушал страх, но сейчас мужчину не узнать.

Пару лет назад Денис увлекся бодибилдингом. Он стал пропадать в зале, набирая мышечную массу. Постепенно сын Елены Яковлевой "раскачался" до размеров Халка. Учитывая, что Шальных с ног до головы покрыт татуировками и шрамами, в новом образе он стал выглядеть еще устрашающе.

Денис очень редко, но все же показывает на своей странице в соцсети, как его меняют тренировки. Недавно Шальных опубликовал свежую порцию фотографий. От снимков волосы дыбом.

Денис, отметивший 7 ноября 33-летие, стал огромным. При чем его тело развивается непропорционально. Талия и бедра сына Яковлевой остались узенькими, зато в плечах Шальных внушительно раздался. Руки и вовсе стали похожи на конечности известного фрика Кирилла Терешина. При этом голова Дениса на фоне столь массивного тела кажется очень маленькой, создается впечатление, что если он сожмет свою огромную ладонь в кулак, то кулак выйдет размером с его голову.

Сам же Шальных гордится своим новым телом. На достигнутом результате он явно не собирается останавливаться. Денис еще в прошлом году рассказывал, что при росте 187 сантиметров он весит около 130 килограммов.