Глава украинской делегации на переговорах с Россией и экс-министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), прибыл в Стамбул во вторник, 11 ноября.

Как заявил политик в Telegram, он собирается "работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы разблокировать процесс обменов", поскольку "было достигнуто соглашение (с Россией) — и его нужно реализовать".

Умеров анонсировал встречи по этому вопросу, в том числе — в Турции. Однако он не уточнил, с кем именно намерен встречаться.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила киевский режим в пренебрежении собственными гражданами — Украина не торопится забирать собственных военных, причем как живых, так и убитых. Чиновница напомнила, что "еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась".

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что бойцам украинской армии в случае сложения оружия и сдачи в плен будет гарантирована жизнь, а также достойное обращение.