Парламент Эстонии вновь отказался закрыть границу с Россией

Рийгикогу (парламент Эстонии) отклонил во вторник, 11 ноября, законопроект, предусматривающий закрытие пограничных переходов на границе с Россией.

Как пишет Postimees, с соответствующей законодательной инициативой выступила партия "Отечество" (Isamaa). Однако предложение консерваторов поддержали всего 20 депутатов, в то время как 47 парламентариев высказались против.

Ранее эстонский министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что Эстония в одностороннем порядке установит на реке Нарве в своих территориальных водах навигационные буи, если не удастся достичь соглашения по этому вопросу с Россией. Невзирая на обострение двусторонних отношений, в марте эстонский парламент отказался поддержать законопроект о закрытии границы с Россией.

Британские СМИ писали, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша готовы заминировать районы вдоль границ с Россией. Если этот замысел воплотится, "от Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши над Европой опустится новый железный занавес".