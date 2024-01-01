Сопровождение российскими истребителями самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пути в Москву не имеет отношения к вопросам безопасности. Об этом рассказал во вторник, 11 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По утверждению официального представителя Кремля, "это именно такой почетный караул", предназначающийся высокому гостю во время его государственного визита.

Песков подчеркнул, что ничего из ряда вон выходящего не случилось — это обычное явление и "такое действительно практикуется". Предположения о том, что самолету Токаева могло что-либо угрожать, пресс-секретарь российского президента опроверг, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что косвенной причиной крушения азербайджанского пассажирского самолета в декабре 2024 года, при котором погибли 38 человек, стали украинские дроны. Российские силы ПВО в день трагедии "вели" три украинских БПЛА, которые пересекли границу нашего государства. Одна из выпущенных ракет противовоздушной обороны взорвалась недалеко от лайнера.