Президент США Дональд Трамп во вторник, 11 ноября, принял участие в церемонии празднования Дня ветеранов — это национальный американский праздник, во время которого чествуют ветеранов всех войн, в которых участвовали Соединенные Штаты.

Во время торжеств Трамп заявил, что наблюдает за такими праздниками в других государствах — в частности, политик "видел Россию — как они праздновали День Победы во Второй мировой войне".

Президент США признался, что это подтолкнуло его к решению учредить День Победы в своей стране. При этом Трамп повторил собственный тезис о том, что именно Соединенные Штаты "выиграли Первую мировую войну", "выиграли Вторую мировую войну", а также "победили во всех (войнах) между ними". Политик даже не подумал упомянуть роль СССР в разгроме фашистских войск.

С учетом этого американцы теперь будут отмечать "День победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных", цитирует Дональда Трампа РИА Новости.

Во время августовской поездки на Аляску президент России Владимир Путин посетил кладбище, на котором захоронены советские летчики, погибшие в годы Второй мировой войны. Возложив цветы к могиле, российский лидер поблагодарил власти США за достойное отношение к памяти павших.

Владимир Путин подчеркивал, что и мы, и грядущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне. Крайне важно решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения.