Скандал с вызовом скорой для сына Рудковской получил неожиданное продолжение

12-летний Александр Плющенко почувствовал себя плохо перед выступлением на ледовом шоу отца. Мальчик заявил, что выйдет к зрителям, несмотря на поднявшуюся температуру. В итоге родители решили дать ребенку жаропонижающее и выпустили Сашу не лед.

Позже некоторые Telegram-каналы сообщили, что мальчика после шоу увезли на скорой. На звездных родителей после такого посыпался шквал критики, мол, издеваются над сыном ради денег. Яна Рудковская не стала терпеть пересуды в Сети и записала обращение, в котором объяснила, как все было на самом деле. По словам продюсера, скорая приезжала, но госпитализация Саше не потребовалась, его обследовали и отправили отдыхать.

Спустя неделю эта история получила неожиданное продолжение. В этот раз от Яны Рудковской досталось даже британскому принцу Гарри.

Один популярный Telegram-канал опубликовал фотографии с празднования дня рождения Крис Дженнер, которое посетили и сын короля Карла III со своей женой Меган Маркл. В подписи к кадрам журналисты подшутили: "Крис Дженнер — единственный человек на свете, ладно, второй — Яна Рудковская, кто смог бы Меган и Гарри привести в рабочее состояние".

Продюсер мимо такой колкости не прошла. Яна сразу поняла, что это намек на то, что она больного сына напичкала таблетками и отправила выступать. Рудковская ответила очень тонко.

"Естественно. У меня бы он сразу бросил все свои игрульки и начал нормально пахать. К исходу года еще и на коньки бы встал, вышел на лед с Сашей Плющенко, а потом под купол с Димой Биланом, опять же, если Дима еще одобрит кандидатуру", — написала жена олимпийского чемпиона.