В Россию бессрочно запретили въезд трем десяткам граждан Японии

Россия запретила въезд 30 гражданам Японии в ответ на санкционные действия Токио, сообщил МИД.

В числе тех, кому запретили въезд, - журналисты, преподаватели университетов и представитель Министерства иностранных дел Японии Тосихиро Китамура.

Ранее в Японии министр по делам Окинавы и "северных территорий" Хитоси Кикавада получил выговор за то, что назвал эти территории "заграничными". Случился крупный скандал. Обычно южную часть Курил в Японии называют "северными территориями".

Позиция Москвы же изначально заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.