Участники СВО обучают добровольцев, заключивших контракт с Минобороны

Интенсивные тренировки в условиях, максимально приближенных к боевым. На полигонах Минобороны проходят подготовку добровольцы, заключившие контракт. Новобранцев обучают инструкторы - участники спецоперации. Они делятся бесценным опытом и помогают приобретать необходимые навыки.

Устройство пулемета эти бойцы знают досконально. У экипажей БТРов это основное оружие, которое в случае выхода из строя нужно быстро разобрать, почистить и вернуть в рабочее состояние. Процесс стрельбы еще сложнее - до мишеней 800 метров. И как в бою они двигаются, появляются и исчезают.

Условный противник уничтожен. С поставленной задачей экипажи справились успешно. "На новейшем оборудовании полигона выполняют различные упражнения. Упражнения учебных стрельб, упражнения контрольных стрельб. Естественно, все упражнения с учетом опыта СВО, как положительного, так и отрицательного. С проведенным анализом", - рассказал руководитель стрельбы.

Экипажи должны уметь обслуживать вверенные им машины, эвакуировать из них раненых и оказывать первую помощь. Тактической медицине обучают всех бойцов, независимо от рода войск. Мотострелки осваивают ее на соседнем полигоне. Тоже в условиях, максимально приближенных к боевым.

В такой ситуации каждая секунда на счету. Бойцам не просто показывают, как накладывать жгуты и бинты, а учат базовым навыкам реанимации. Не менее важно уметь и правильно эвакуировать раненого товарища.

"Здесь мы обучаем их всему - наложение жгута, бинтование, перенос на носилках, уколов, которые они должны принимать. Ребята некоторые переспрашивают, интересуются", - рассказал инструктор по тактической медицине.

Современным бойцам предстоит овладеть многими навыками. В этом учебном центре Южного военного округа будущие штурмовики знакомятся с минно-взрывными заграждениями. О том, как проходят воинские будни, подробно рассказывают в пунктах отбора на военную службу по контракту. Здесь проводят медкомиссию, оформляют все необходимые документы.

"Сейчас людей много идет. Динамика положительная. В разные воинские части. Есть ребята, которые приходят, они хотят, непосредственно, к своим - командирам, друзьям, товарищам. От 18 лет идут, призывники. То есть вместо срочной службы они идут на контракт, выбирают. Также идут к нам до 65 лет, уже как бы возрастные", - сообщил Константин Рубановский, старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту г. Ставрополя.

Но независимо от возраста, мотивация у всех одна. Люди хотят помочь своей стране. "Дед прошел Афган, прадед - Великая Отечественная, отец - Чечню, ну, и, соответственно, пришла моя очередь отстаивать интересы Российской Федерации. Обсудил это все с семьей, обсудил с женой и принял решение заключить контракт", - говорит Денис Сулименко, кандидат на военную службу по контракту.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную.

В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Заявку можно подать и онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.