Редкий голубой бриллиант продали в Женеве

Редкий голубой бриллиант ушёл с молотка на аукционе в Женеве. За него выложили 25 с половиной миллионов долларов.

Камень весом почти 10 карат ювелиры считают идеальным - у него насыщенный цвет и нет внутренних дефектов. Несколько десятилетий бриллиант принадлежал Рейчел Меллон, американскому филантропу и близкой подруге бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.

После смерти Меллон алмаз продали за рекордные 32,6 миллиона долларов. Новый владелец отреставрировал камень, чтобы улучшить прозрачность. И хотя он потерял в весе, по-прежнему принадлежит к категории ярких фантазийных камней, в которую входят менее одного процента от всех редких голубых бриллиантов.