Американский авианосец Gerald R. Ford приблизился к Латинской Америке

Растёт напряжение в Карибском бассейне - к берегам Латинской Америки прибыл один из крупнейших в мире авианосцев Gerald R. Ford. На его борту около четырёх тысяч американских военных, десятки ударных самолётов и вертолётов.

Теперь США располагают в регионе 13 боевыми кораблями и атомной подлодкой, оснащенной крылатыми ракетами "Томагавк". Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что выполняет приказ президента Трампа, направленный на пресечение незаконного оборота наркотиков и ослабление транснациональных преступных организаций.

Между тем, американские СМИ со ссылкой на свои источники неоднократно сообщали, что таким образом Вашингтон проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки президента Николаса Мадуро.