Ребенку в Красногорске оторвало пальцы после того, как он поднял сверток денег

В подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело после травмирования 10-летнего ребенка, который поднял сверток с деньгами.

Дело расследуется по факту покушения на убийство общеопасным способом, сообщила пресс-служба СКР по Московской области. Ход следствия контролирует региональная прокуратура.

Следователи установили, что вечером 11 ноября мальчик, гуляя вдоль жилого дома, поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Произошел взрыв, ребенку оторвало пальцы.

На помощь бросились жильцы дома. Школьника госпитализировали.

По данным источника "Известий", СВУ содержало до десяти грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено металлическими поражающими элементами.