Перевод денег самому себе по СБП посчитают за мошенничество

Центробанк намерен расширить имеющийся перечень признаков мошеннических операций.

Так, в обновленный список войдут крупные переводы самому себе по системе быстрых платежей (СБП).

В настоящее время набирают обороты случаи, когда мошенники убеждают человека перевести себе по СБП средства со счетов в других банках, чтобы им было легче похитить их, рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

"Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ", - отметил он.

В ЦБ уточнили, что банки будут учитывать, если в тот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому не совершал переводы в течение шести месяцев.

В настоящий момент перечень признаков мошеннических операций содержит шесть пунктов:

- перевод на счета, которые ранее были замечены в мошенничестве;

- Возбужденное уголовное дело на получателя средств;

- информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности;

- нетипичная для клиента банковская операция;

- отправка денег на счет злоумышленника, который имеется в базе данных ЦБ;

- попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками.