Стало известно, когда фигуристка Женя Медведева выйдет замуж

Накануне, 11 ноября, стало известно, что Евгения Медведева выходит замуж за своего возлюбленного, танцора Ильдара Гайнутдинова. Оказывается, артист сделал предложение фигуристке еще несколько дней назад, однако Женя предпочла рассказать об этом лишь сейчас.

Теперь же она рассказала, когда случится радостное событие. Влюбленные решили сочетаться браком в следующем году, передает Starhit, однако с датой пока не определились. Медведева призналась, что ждала предложения от Гайнутдинова. Евгения дала понять, что уже готова к браку.

"Ну, во-первых, странно в 25 лет начинать встречаться без каких-то планов на будущее. Обсуждала ситуацию с подружкой, которой всего 20, она говорит: „Как круто! Вы год повстречались, и он сделал тебе предложение! А мой парень, мы уже три года вместе, до сих пор мне не делает предложение“. Но ей 20, а мне 26 через несколько дней! Мне кажется, причина и в возрасте тоже. Все-таки выходить замуж в 20 и 26 — это разное. Поэтому я хотела, я ждала. В общем, у нас все хорошо", - заключила счастливая невеста.

Напомним, что Медведева и Гайнутдинов ознакомилась на съемках телепроекта "Звездные танцы". Поначалу они, как остальные, репетировали по два-три часа, а потом разъезжались. Однако затем они стали заниматься дольше, задерживаться, и им это нравилось. А когда телепроект подошел к концу, оба поняли, что им не хватает друг друга.