На Западе признали наступающую зиму решающей для Киева

Предстоящая зима может стать самой суровой и решающей для Украины. Как пишет издание Foreign Affairs, Киев столкнется с серьезными проблемами в электроснабжении на фоне ударов ВС России по критической инфраструктуре страны.

"Отопление пока работает, но температура падает, и Украина должна быть готова к серьезным перебоям в электроснабжении в холодные месяцы", - говорится в материале.

Автор отмечает, что электричество отключают на несколько часов в день даже в центре Киева.

Еще одной проблемой для Украины станет ситуация с живой силой. Издание пишет, что у Киева достаточно людей, чтобы продолжать сражаться, но количество боеспособной пехоты сокращается уже почти два года. В какой-то момент оно достигнет уровня, при котором будет невозможно удерживать фронт, если только Киев не изменит подход к формированию сил, подчеркивается в статье.