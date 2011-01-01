Михаил Ефремов подарил пятой жене квартиру за 140 миллионов рублей

Михаил Ефремов избавился от части своей московской недвижимости на сумму почти 200 миллионов рублей. Знаменитый актер переписал ее на свою пятую супругу Софью Кругликову, утверждает SHOT.

Речь идет о легендарной шестикомнатной квартире площадью почти 150 квадратных метров в историческом доме в Плотниковом переулке, которую Михаил Ефремов приобрел еще в 2011 году. По некоторой информации, популярный артист решил избежать судебных тяжб и просто переписал квартиру на пятую жену Софью Кругликову (которую издание называет бывшей). Стоимость такой недвижимости может оцениваться в 140 миллионов рублей.

Кроме того, актер переписал половину доли своей квартиры на Тверской улице в Москве, которая досталась ему по наследству от дяди в 2023 году. Теперь она находится в совместном владении у Ефремова и Кругликовой. Стоимость этой квартиры оценивается в 90 миллионов рублей.

Напомним, что слухи о разводе Ефремова и Кругликовой появились в начале сентября. Сообщалось, что после освобождения из тюрьмы у актера якобы сильно испортились отношения с женой, которая несколько лет ждала его из колонии. Однако официально ни актер ни его пятая супруга не комментировали эту информацию.