"Тела обглодали до костей": сделано заявление о судьбе пропавших Усольцевых

В Красноярском крае второй месяц продолжаются поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью и 12-летним корги ушли в поход к скале Буратинка 28 сентября и не вернулись.

Поиски начались через несколько дней после исчезновения семьи. Масштабная операция с привлечением МЧС и волонтеров не принесла результатов. Сейчас на месте ведутся только точечные операции.

До сих пор нет ни одной зацепки, которая позволила бы раскрыть судьбу семьи. Выдвигаются самые разные версии: от встречи с браконьерами до бегства из страны. Ряд экспертов полагает, что Усольцевы могли инсценировать исчезновение, а на самом деле уже давно находятся в США.

Впрочем, следствие по-прежнему настаивает на версии несчастного случая. Вероятнее всего, семья ушла с маршрута, заблудилась и погибла в тайге. Не исключена встреча и с дикими животными, у которых в тот период была активная зажировка к зиме. Этим объясняется, почему тела до сих пор не нашли. Звери могли попросту обглодать их до костей, заявил "Аргументам и фактам" судмедэксперт, полковник медицинской службы МО РФ в запасе Александр Аулов.

"Тут может быть несколько вариантов. Либо их укрыло где-то снегом, они замерзли, но к весне оттают. Второй вариант - если их не засыпало снегом, то животные могут обглодать до костей. Тогда определить, чьи это останки, можно будет только по ДНК-исследованию", - сказал эксперт.

Акулов не исключил, что семья Усольцевых не погибла, а на самом деле "куда-то ушла".