Пришла в кино с праздником и унесла его с собой: 90 лет со дня рождения Людмилы Гурченко

Когда прирождённую актрису ждал феерический рассвет? И почему она не любила сравнение с Марлен Дитрих? 12 ноября 1935 года родилась Людмила Гурченко.

Чтобы познакомиться с душой Людмилы Гурченко, стоит прочитать её воспоминания. За свою жизнь актриса написала три книги.

Книга первая. "Моё взрослое детство"

Она мечтала быть царицей или петь в ресторане. Так коротко и ясно определила своё будущее маленькая Люся.

"Ни минуты не сомневалась в том, что обязательно со мной будет что-то замечательное. Высокое! Прекрасное!", - говорила Гурченко в эфире "ТВ Центра".

Эту уверенность воспитал в ней отец Марк Гаврилович. В Харькове, за два часа до рождения дочки, он пошёл на американский фильм, где главную героиню звали Люси. Своей жене он тут же послал записку: "Хай будет Люси!"

"Война – она определила всю мою последующую жизнь, и биографию, и роли, и всё", - говорила актриса.

Отец был уверен: Люся – прирождённая актриса, и когда ей исполнилось 17 лет, он отправил дочь на вокзал с чемоданом и аккордеоном. И поезд увёз Люсю в Москву.

Книга вторая. "Аплодисменты"

После "Карнавальной ночи" был феерический рассвет! В студенческое общежитие начинающей актрисе приходило по 300 писем в день! Ревнивые однокурсницы сдирали её портреты со стен, на каком-то приёме косо посмотрела Фурцева – успех ей не простили. О том, кто такая Людмила Гурченко, страна забыла быстро. Съёмки в незначительных ролях успеха не приносили, а маститые режиссёры считали актрису недостаточно серьёзной.

"Я ездила по шахтам, не стеснялась быть шестым лебедем справа. Это такие вещи, которые я никогда не отдам, не продам, потому что они меня выстроили", - вспоминала Людмила Марковна.

Она боялась, что ей уже никогда не запрыгнуть в уходящий поезд. Казалось, до конца актёрской карьеры осталось 5 минут, как вдруг о ней вспомнили режиссёры.

Книга третья. "Люся, стоп!"

"Папа мне всегда говорил: "Дочурка, потерпи! Хорошего человека судьба пожмёть, пожмёть, да и отпустить!" – говорила актриса.

В работу она ворвалась жадно, страстно, с чечёткой! Москва научила её принимать удар, наотмашь отвечать там, где надо, и уходить в тень, когда нечего сказать. Её больше не забыли. Эксцентричная, ранимая, женщина-вамп – Людмила Гурченко умела быть разной. Поэтому она не любила, когда её сравнивали с Марлен Дитрих. "Марлен Дитрих не снималась в "Любовь и голуби", – говорила она.

Она так долго шла к нашим сердцам. Мучительно, непокорно. Люся, Людмила Гурченко. Пришла в кино с каким-то праздником и будто унесла его с собой.