Врачи центра Рошаля прооперировали мальчика после подрыва купюры в Красногорске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство ребенка после резонансного ЧП в подмосковном Красногорске. Минувшим вечером там серьезно пострадал 10-летний мальчик. Его внимание привлек сверток с купюрой, лежащий на земле. Когда ребенок поднял находку, раздался взрыв. С тяжелыми травмами кисти руки мальчика госпитализировали.

На улице Пионерской в Красногорске повсюду - следы крови. Раненый 10-летний мальчик пробежал несколько домов - за помощью к своему тренеру в центр единоборств. И здесь упал на детской площадке. На помощь ему сразу выбежали местные жители.

Это был его обычный маршрут на тренировку по кикбоксингу. Однако накануне на дороге возле детской площадки ребенок заметил свёрток с 10-рублевыми купюрами и решил поднять, но как только прикоснулся к деньгам, произошел взрыв.

Внутри свёртка скрывалось самодельное взрывное устройство продолговатой конструкции с зарядом мощностью до 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Чтобы усилить поражающий эффект, внутри спрятали ещё и мелкие гвозди. Мальчик получил тяжёлую минно-взрывную травму и серьезное повреждение кисти, ему оторвало несколько пальцев.

Сейчас пострадавший мальчик в НИИ детской неотложной хирургии доктора Рошаля. Врачи провели ему сложную операцию по восстановлению кисти, сейчас ребенок в тяжелом состоянии. Московская областная прокуратура проводит расследование.

Следственный комитет обращает особое внимание граждан на правила безопасности. Родителей просят напомнить детям: нельзя брать в руки и поднимать неизвестные предметы.