Информация о стремительном продвижении российской армии в зоне СВО. Наши бойцы подавили сопротивление неонацистов в Красноармейске и пригородах. Противник не может вырваться из окружения и несёт колоссальные потери. В соседнем Димитрове авиация уничтожила крупный гарнизон ВСУ. А в Днепропетровской области ликвидирована большая колонна грузовиков, которые перевозили военную технику и операторов дронов.

С географией у националистов все верно - это Днепропетровская область. Вот только одно уточнение. Кадры сделаны почти в 50 километрах от передовой. Этой ночью российские войска уничтожили колонну большегрузных машин и место, где были расквартированы бандеровцы. Но не рядовые. А опытные операторы беспилотников. Фуры тоже - не порожние. А загруженные боевыми дронами. Это видео наглядно доказывает - ликвидация расчетов БПЛА для российских войск сегодня - приоритет. Причем, независимо от того, где они прячутся.

Нарушено не только снабжение, но вся оборона ВСУ на Днепропетровщине и в Запорожье. Группировка "Восток" всего за 5 дней отбила у бандеровцев 6 населенных пунктов. Кроме того, противник практически утратил контроль еще над тремя – Орестополем, Равнопольем и Яблоково. А важный логистический узел в селе Великомихайловка уже на четверть занят российскими штурмовиками.

А вот "птички" ВСУ в Красноармейском котле сегодня ничего не видят. Над городом сильный туман. Противник только слышит рев мотоциклов, багги и бронетранспортеров. Это еще один отряд штурмовиков прорывается в Красноармейск, не встречая сопротивления.

Но куда хуже ситуация для ВСУ в Димитрове. После того, как сутки назад националисты бежали из деревни Ровное, кольцо вокруг города практически сомкнулось. И сегодня бандеровцы, которые надеялись отсидеться в подвалах и развалинах, оказались в тактическом окружении. И под мощнейшими ударами российской авиации. Те, кто не сдадутся, разделят судьбу гарнизона в соседнем Родинском. Только на этом клочке земли ВСУ потеряли, по разным оценкам, от 800 до 1000 человек.

В Купянске сегодня утром ВСУ бросили свои позиции на улице Зодчих. Это, для понимания, не просто дорога с тротуарами и дома по бокам. А целая и - не исключено - одна из самых хорошо укрепленных и протяженных цепей из дотов, укрепленных огневых точек и блиндажей. Ожесточенные бои за нее шли больше недели. Причем, первыми, кто откатились с позиций, были наемники и террористы из запрещенной в России группировки "Азов"*.

*Запрещенная в России террористическая организация