На Украине стремительно набирает обороты скандал, связанный с коррупционными схемами киевского режима. Вслед за ближайшим соратником Зеленского - бежавшим из страны Тимуром Миндичем - в масштабных махинациях обвинили министра юстиции Германа Галущенко. Он уже отстранен от исполнения обязанностей. Впрочем, разгул преступности среди киевской верхушки, похоже, не очень волнует европейских спонсоров режима, сделавших ставку на свой украинский проект. Что наглядно демонстрирует очередной саммит министров иностранных дел "большой семерки".

Подробнее – в репортаже