Россия закрыла въезд в страну официальному представителю МИД Японии

Москва в качестве ответной меры на антироссийскую политику закрыла въезд для 30-ти граждан Японии. Список опубликован на сайте Министерства иностранных дел. Посетить нашу страну больше не смогут официальный представитель МИД, а также некоторые журналисты и ученые.

Токио несколько раз вводил против Москвы санкции, связывая их со специальной военной операцией. По словам нашего посла, Япония фактически пошла на демонтаж отношений с одним из своих главных соседей. Местные чиновники считают, что издержки будут меньше, чем выгода от присоединения к русофобской кампании Запада.

В Токио выразили сожаление в связи с ответными мерами Москвы и по дипломатическим каналам выразили ей протест.