Собянин: Проект комплексного развития территорий будет реализован в районе Царицыно

Правительство Москвы приняло решение о строительстве ряда объектов в трёх районах города. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, в Академическом - между улицами Вавилова и Ивана Бабушкина - на свободной от застройки территории свыше трёх гектаров возведут жилые и общественно-деловые объекты. Благодаря реализации проекта город получит почти полторы тысячи новых рабочих мест.

В Царицыне на улице Весёлая на месте складов и устаревших объектов появится современный жилой квартал. Там построят около 30 тысяч квадратных метров недвижимости по программе реновации. Территорию благоустроят и организуют улично-дорожную сеть.