Новейшую ракету-носитель "Союз- 5" доставили на космодром "Байконур"

Важный этап для российской космической отрасли. Новейшую отечественную ракету-носитель "Союз- 5" доставили на космодром "Байконур".

Как ожидается, первый запуск состоится уже в следующем месяце. А пока специалисты заняты тщательной проверкой всех систем.

Ракета "Союз-5" предназначена для доставки автоматических аппаратов на околоземную орбиту. Преимущества новой модели - небольшая стоимость запуска и отличная точность выведения полезной нагрузки. Также ракета-носитель обладает высоким уровнем экологической безопасности, благодаря использованию более "чистых" компонентов ракетного топлива.

Особенность стартового комплекса "Союз- 5" - автоматический режим операций. Что позволяет минимизировать время нахождения ракеты на старте и увеличить точность соблюдения времени запуска. "Союз- 5" изготовлена в самарском ракетно-космическом центре "Прогресс".