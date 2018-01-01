ФСБ узнала новые подробности покушения на митрополита Тихона

ФСБ показала следственные мероприятия по делу о покушении на митрополита Тихона (Георгия Шевкунова).

В ходе расследования найдены новые доказательства причастности к этому преступлению помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича. Они взяты под стражу.

Силовики провели обыски в Москве, Псковской области и Крыму. Изъята агитационная символика запрещенной в России террористической организации.

Кроме того, в деле появились новые подозреваемые. Их личности не раскрываются.

Основная цель покушения на митрополита Тихона - срыв переговоров России и США по вопросу урегулирования украинского конфликта, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Покушение на митрополита Тихона было предотвращено в феврале 2025 года. Преступники собирались подорвать бомбу на территории Сретенского монастыря по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Тихон возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года по 2023 год. Затем его назначили главой Крымской митрополии.