Подразделения Вооруженных сил России провели успешную зачистку от боевиков ВСУ трех улиц в западной части.

Штурмовики121-го мотострелкового полка освободили от всушников улицы 1-я Западная, Зодчих и Вербицкого, заявил командир отряда с позывным Лаврик.

Сейчас ВС России наносят поражение противнику, засевшему в лесу на южной окраине города между улицами Сеньковской и Приоскольной.

"В ходе боевых действий уничтожили 15 боевиков, удерживающих свои позиции", - передает его слова Минобороны России.

Ранее российская армия взяла под контроль нефтяную базу на востоке Купянска и освободила улицу Дзержинского.