Подразделения Вооруженных сил России провели успешную зачистку от боевиков ВСУ трех улиц в западной части.
Штурмовики121-го мотострелкового полка освободили от всушников улицы 1-я Западная, Зодчих и Вербицкого, заявил командир отряда с позывным Лаврик.
Сейчас ВС России наносят поражение противнику, засевшему в лесу на южной окраине города между улицами Сеньковской и Приоскольной.
"В ходе боевых действий уничтожили 15 боевиков, удерживающих свои позиции", - передает его слова Минобороны России.
Ранее российская армия взяла под контроль нефтяную базу на востоке Купянска и освободила улицу Дзержинского.