Врачи ампутировали пальцы пострадавшему в Красногорске мальчику

Врачи частично ампутировали пальцы на правой руке пострадавшему в Красногорске мальчику.

Ребенок остается в больнице, его состояние тяжелое, сообщила детский омбудсмен Ксения Мишонова.

"Я бы хотела попросить всех родителей быть самим внимательными и предупредить своих детей. Категорически ничего нельзя поднимать с земли", - предупредила россиян уполномоченная по правам ребенка в своем telegram-канале.