Врачи ампутировали пальцы пострадавшему в Красногорске мальчику

Врачи частично ампутировали пальцы на правой руке пострадавшему в Красногорске мальчику.
Ребенок остается в больнице, его состояние тяжелое, сообщила детский омбудсмен Ксения Мишонова.
"Я бы хотела попросить всех родителей быть самим внимательными и предупредить своих детей. Категорически ничего нельзя поднимать с земли", - предупредила россиян уполномоченная по правам ребенка в своем telegram-канале.
Вечером 11 ноября 10-летний мальчик гуляя вдоль жилого дома, поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Произошел взрыв, ребенку оторвало пальцы.
Возбуждено уголовное по факту покушения на убийство общеопасным способом. Следователи продолжают искать причастных к преступлению.