Алсу оказалась вовлечена в развод Самойловой и Джигана

Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) в начале октября. Что стало причиной расставания пары, до сих пор неизвестно. Примечательно, что именно модель стала инициатором развода.

Ситуацию прокомментировала певица Алсу, которая недавно записала с Джиганом совместный трек. Она отметила, что артист очень переживает. Певица выразила надежду, что Оксана и Джиган смогут помириться. "Верю в это, потому что у них четверо детей, они любят друг друга, это очевидно. Денис любит Оксану, он говорит об этом и публично, и в кругу близких друзей. Я вижу, что он переживает, поэтому, думаю, он готов меняться", - отметила Алсу.

Популярная исполнительница уверена, что ее советы не нужны ни Оксане ни Джигану, однако высказала мнение, что паре следует сесть за стол переговоров и прояснить ситуацию. "Если есть еще любовь, есть над чем работать, то обязательно нужно это делать. Нужно сделать все для сохранения семьи, если есть такая возможность", - заключила певица в программе "Тема" на RU.TV.

Кстати, в Сети многие пользователи высказывают мнение, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся лишь для того, чтобы подогреть к себе интерес. Известно, что в настоящее время идут съемки их реалити-шоу, поэтому не исключено, что бракоразводный процесс может быть лишь частью развлекательной передачи.