Меган Маркл и принца Гарри убрали с "вечеринки года" Кардашьян

На днях круглую дату отметила Крис Дженнер, мать сестренок Кардашьян-Дженнер. Свое 70-летие мамаджер, как за глаза называют именинницу, отметила грандиозным праздником, на который пригласила множество гостей. Отметились на "вечеринке года" и малоизвестная американская актриса Меган Маркл со своим супругом, британским принцем Гарри.

Фотографии пары с торжества попали в Интернет и были немедленно растиражированы. Однако теперь в соцсетях Крис Дженнер и ее ближайшего окружения снимки Меган и Гарри буквально мистическим образом испарились. Говорят, кадры с Маркл и ее принцем специально убрали. Якобы те сами попросили об этом.

Интернет-пользователи строят самые разные догадки, почему Меган и Гарри так поступили. Одни высказали предположение, что таким образом супруга британского принца пытается пресечь слухи о третьей беременности, которые стали муссироваться как раз после появления тех самых фотографий с дня рождения Крис Дженнер.

Другие же уверены, что члены британской королевской семьи сочли появление Меган и Гарри у семейства Кардашьян не только неуместным, но даже оскорбительным, ведь в это время в Великобритании полным ходом идут поминальные службы в честь Дня памяти павших.

Кстати, эта версия имеет все шансы на самую большую вероятность. Ведь только сейчас на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Меган Маркл почтила память военных в свежей публикации, опубликовав архивные видео с принцем Гарри во времена его службы в армии.