В России создали войска беспилотных систем

В Вооруженных силах России завершилось создание нового рода войск - войск беспилотных систем.

Уже определена структура войск, назначен начальник войск, созданы органы военного управления на всех уровнях, сформированы штатные полки и другие подразделения, сообщил заместитель начальника этих войск Сергей Иштуганов.

"Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск", - сообщил он в интервью "Комсомольской правде".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что войскам беспилотных систем нужно обеспечить их максимально быстрое развитие.