Медики спасают певицу Славу: "Просто по макушку в дерьме"

В последнее время многочисленные поклонники обсуждают поведение певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская). В своих соцсетях популярная исполнительница выкладывает странные видео. На них артистка то смеется, то плачет.

"Я просто очень добрый, хороший человек, честно. И я не знаю, что мне делать. Все понимают, что на моей доброте можно ездить. Я уже просто по макушку в дерьме", - жаловалась Слава.

По мнению артистки, у нее случился накопительный эффект: она много и без выходных работала, а в личной жизни отношения с возлюбленным, бизнесменом Анатолием Данилицким, сильно штормило, Слава переживала. В итоге певица обратилась за помощью к медикам. Лолита Милявская посоветовала ей хорошего специалиста.

В клинике Славе диагностировали биполярное расстройство, назначили лечение. Врачи рекомендовали артистке беречь себя и поменьше работать. Чтобы обеспечить себе достойный отдых, Слава решила продать две квартиры в Москве.

Интересно, что Анатолий Данилицкий, которого певица не раз уличала в изменах, не теряет надежды восстановить с ней отношения и даже время от времени преподносит подарки. "Он мне подарил колечко какое-то, я его отдала своей дочке. Это неприлично. Мне нужно колечко раз в восемь больше, и он может себе это позволить", - заявила артистка.

Слава не исключает, что может помириться с давним возлюбленным, однако не более, чем просто вместе справлять дни рождения. О том, чтобы сойтись обратно, и речи не идет, утверждает артистка. Сейчас ей важно восстановить здоровье, передает Пятый канал.