Мальчик из Красногорска успокаивал маму, когда ему взрывом оторвало пальцы

Пострадавший от взрыва в Красногорске мальчик вел себя мужественно, несмотря на тяжелую травму.

Мальчик шел через детскую площадку на тренировку по дзюдо. По пути он увидел деньги и наклонился, чтобы поднять их, рассказал ТАСС тренер по дзюдо Владимир Шарупич. Под купюрой было замаскировано взрывное устройство. После детонации мальчик в состоянии шока побежал в сторону спортивного клуба, где его перехватила мать одного из воспитанников. Мальчика уложили на спину, рану обмотали шапкой.

"Ребенок себя очень мужественно вел. Обычно дети истерят, плачут, а он успокаивает свою маму, говорит, что все нормально, проблем нет", - рассказал тренер.

После происшествия к месту события приехал старший брат мальчика, чтобы собрать остатки пальцев, сообщает телеканал "360".

Вечером 11 ноября 10-летний мальчик, гуляя вдоль жилого дома, поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Произошел взрыв, ребенку оторвало пальцы. Ребенка госпитализировали в детский научно-клинический центр имени Рошаля. Врачам пришлось частично ампутировать ему пальцы на правой руке. Мальчик сейчас в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное по факту покушения на убийство общеопасным способом. Масса взрывного устройства составила 10 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщили в СКР. Следователи продолжают искать причастных к преступлению. Назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы.