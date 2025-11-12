Татьяна Арнтгольц разводится с Марком Богатыревым

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев решили официально расторгнуть свой брак. Заявление супруги подали несколько дней назад, однако об этом стало известно лишь сейчас.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили, что бумаги рассмотрит мировой судья 406 участка Нижегородского района. Инициатором заявления стал Марк Богатырев, уточняет "МК".

Отметим, что слухи о проблемах в семье известных актеров ходили уже давно. Сами востребованные актеры не раз отмечали в интервью, что редко видятся из-за несовпадения в рабочих графиках.

Напомним, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились пять лет назад. Причем новость о том, что актеры встречаются, стала сенсацией, потому что оба не афишировали отношения. А уже через год актриса родила мужу сына. Мальчика назвали Данилой.