Знаменитые артисты пришли проститься с актером Владимиром Симоновым

Сегодня, 12 ноября, в столичном Театре имени Евгения Вахтангова проходит прощание с прославленным актером Владимиром Симоновым.

Отдать последнюю дань уважения артисту приехали его коллеги, поклонники и близкие, в том числе народная артистка Юлия Рутберг, режиссер Юрий Грымов, четвертая супруга Симонова Яна Соболевская. Известно, что актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, что Владимир Симонов умер 8 ноября. По некоторым данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Владимир Симонов поступил в труппу сразу после окончания Щукинского училища и со временем стал одним из самых ярких представителей вахтанговской школы. Актер хорошо знаком зрителям и по работе во МХАТе, театре "Et cetera", театре Наций и в антрепризных спектаклях.

Большой мастер психологического образа, Симонов был всегда востребован и в кино. В его фильмографии более 150 ролей. Зрителям он знаком по фильмам и сериалам "Одиноким предоставляется общежитие", "Граница. Таежный роман", "Московские окна", "Дети Арбата", "Одна любовь на миллион", "Перевал Дятлова", "Псих", "Клиника счастья", "Пальма".