Кадры из палаты с мальчиком, которому оторвало пальцы из-за взрыва в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил 9-летнего мальчика, который пострадал от взрыва в Красногорске.

Ребенка госпитализировали в детский научно-клинический центр имени Рошаля. Операция шла шесть часов, медикам пришлось ампутировать часть пальцев на правой руке. Состояние мальчика тяжелое, но он держится молодцом, заявил глава региона.

Губернатор поблагодарил врачей за оперативность и профессионализм. Семье мальчика будет оказана вся необходимая помощь.

"Глеб, мы все желаем тебе скорейшего выздоровления и восстановления", - пожелал мальчику Воробьев.

Мама все время находится в палате рядом с сыном. Женщина в стрессе и постоянно плачет. У мальчика есть старший брат. Воробьев пригласил семью к себе на чай после реабилитации.

Вечером 11 ноября возле жилого дома в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Произошел взрыв, ребенку оторвало пальцы.

Возбуждено уголовное по факту покушения на убийство общеопасным способом. Масса взрывного устройства составила 10 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщили в СКР. Следователи продолжают искать причастных к преступлению. Назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы.