Улицы на востоке Новороссийска затопило после прорыва трубопровода

Крупная авария в Краснодарском крае. На востоке Новороссийска произошёл прорыв магистрального трубопровода. Из-под земли вырвался огромный столб воды высотой более 10 метров.

В этой части города практически нет многоэтажных зданий, поэтому последствия ЧП можно было наблюдать даже из соседних районов. Бурные потоки затопили прилегающие улицы и дороги.

Автомобилистам пришлось срочно менять маршрут. Также в результате прорыва трубопровода повреждён фасад жилого дома. Подачу воды временно перекрыли. На месте ЧП работают экстренные службы.