Мария Львова – Белова провела заседание рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми

Ситуация, при которой несовершеннолетний оказывается в детском доме или интернате на постоянной основе, не может быть нормой. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова - Белова.

Сегодня она провела первое заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства. Созданная по поручению президента комиссия разработала план развития системы социальной поддержки для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Цель – добиться, чтобы родители как можно реже разлучались со своими детьми. Омбудсмен напомнила, что эта позиция отражена в государственной стратегии по демографической политике и была поддержана президентом.

"Владимир Владимирович поддержал нашу идею к 30-му году вполовину сократить количество детей в учреждениях через семьесберегающий подход. Это порядка 30 тысяч к 30 году. Такая амбициозная задача, но я уверена, что совместными усилиями она вполне достижима", - отметила Мария Львова – Белова.