Подросток на багги сбил двух женщин в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием подростка на багги. В подмосковном Тучково 13-летний школьник сбил двух женщин, стоявших на остановке.

Подросток без водительских прав на полном ходу въехал в толпу людей. Очевидцы утверждают, что транспортное средство двигалось по прямой траектории, без заноса. В аварии пострадали 19-летняя девушка, которую свидетели происшествия вытаскивали из-под колес. И 64-летняя женщина, которую из-за большой потери крови пришлось реанимировать на месте.

Пострадавших госпитализировали, пенсионерка находится в тяжелом состоянии. Это второе ДТП за прошедший месяц, виновником которого является несовершеннолетний водитель багги.