Сервис RUSSPASS помогает с познавательными экскурсиями по паркам Москвы

Жемчужина Нескучного сада - ротонда, она же "Беседка победы", построена в 1951 году по личному указу Сталина. Строительство приурочили к 800-летию Москвы, поэтому задачей архитектора было запечатлеть главные вехи истории города.

"Беседку 800-летия венчала диадема металлическая со знамёнами Победы, и сейчас мы видим, что вокруг она богато украшена красивой лепниной, медальонами с полководцами и событиями, которые легли в основу становления столицы нашей родины", - рассказал Варлам Волков, экскурсовод Парка Горького.

Варлам работает экскурсоводом уже 3 года. Он рассказал, что от желающих попасть на экскурсию нет отбоя. Популярностью пользуются как одиночные, так и групповые маршруты.

У Царицынского парка свои точки притяжения. Основанный в конце 18 века, музей-заповедник хранит на своей территории уникальные культурные объекты. Например, оранжерейный мост и хлебный дом, выполненные в редком стиле – русской неоготике - иностранных туристов буквально поражают.

Каждый день в парк на прогулки и экскурсии приходят сотни людей. Удивляют постройки как москвичей, так и гостей столицы

Получить море впечатлений и превратить обычную прогулку по столичным паркам в настоящую познавательную экскурсию стало проще благодаря сервису RUSSPASS. Достаточно лишь зайти на сайт и выбрать любой из множества маршрутов.

"Конечно же, у нас есть маршруты и для любителей экстрима, и для любителей тихих спокойных прогулок. Такие, например, как маршруты для любителей кошек или для байкеров. Обязательно заказывайте экскурсии от наших аттестованных гидов-экскурсоводов, которые также представлены на платформе. У каждого есть свой оригинальный профиль", - рассказала Наталья Михейкина, директор дивизиона RUSSPASS.

Составить маршрут можно и самостоятельно при помощи каталога, который содержит более 50 тысяч достопримечательностей.