Российские военные зачистили от солдат ВСУ населенный пункт Сухой Яр в ДНР.

Село заняли подразделения группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Населенный пункт Сухой Яр расположен в 4,5 километрах от города Покровск (Красноармейск).

Наши бойцы отразили девять атак противника в районе населенного пункта Гришино в ДНР. Ликвидировано 17 единиц военной техники и до 40 боевиков.

Ранее сообщалось, что наши штурмовики зачистили три улицы в Купянске. Сейчас они продолжают выгонять противника из леса на южной окраине города.