Актер Владимир Симонов оставил многомиллионное наследство

Народный артист России Владимир Симонов оставил две квартиры в Москве и несколько автомобилей.

В частности, наследникам достанутся трехкомнатные апартаменты в Хамовниках площадью 69 м² и жилплощадь в 76 м² возле метро "Улица 1905 года".

Также у актера было четыре автомобиля: три иномарки и одна машина отечественного производства. Кроме того, на счетах в банках у Симонова лежало больше 30 миллионов рублей, компетентно оповещает "Абзац".

Напомним, что актер был четырежды женат. От каждой супруги у него по ребенку. Первая жена, актриса Ольга Симонова-Партан родила ему дочь Анастасию. Вторая супруга, актриса Екатерина Беликова, подарила сына Василия. От третьей жены Надежды у Симонова сын Владимир. А нынешняя, четвертая супруга, актриса Яна Соболевская родила актеру дочь.

Напомним, что Владимир Симонов умер 8 ноября. По некоторым данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.