"Какая-то ошибка": Богатырев заговорил о разводе с Арнтгольц

Сегодня, 12 ноября, в Сети распространилась информация о том, что якобы одна из самых красивых пар отечественного кинематографа подала на развод. Речь идет об актерах Марке Богатыреве и Татьяне Арнтгольц. Журналисты решили прояснить ситуацию и связались со звездой комедийного сериала "Кухня".

"Нет, это неправда. Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка", - заявил Марк Богатырев Super.

Интересно, что на сайте суда есть заявление о расторжении брака актеров. Там же сказано, что зарегистрировано оно 10 ноября. В распоряжении издания есть скриншот сообщения на сайте суда.

Напомним, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились пять лет назад. Причем новость о том, что актеры встречаются, стала сенсацией, потому что оба не афишировали отношения. А уже через год актриса родила мужу сына. Мальчика назвали Данилой.

Для Марка Богатырева этот брак стал первым, для Татьяны Арнтгольц - вторым. До этого актриса состояла в браке с актером Иваном Жидковым, от которого родила дочь Марию.