Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Хотите записаться на новые курсы? Отлично! Только сначала проверьте, пройдены ли те, что вы покупали полгода назад. Энергия есть, осталось ее правильно использовать.

Тельцы

Споры о деньгах могут разгореться из ничего. Вместо того, чтобы доказывать свою правоту в сотый раз, попробуйте выслушать собеседника - вдруг в его словах есть рациональное зерно?

Близнецы

В отношениях захочется высказать наболевшее прямо сейчас, но ретро Меркурий шепчет: "Не сегодня, дружок". Лучше сначала разберитесь, чего на самом деле хотите от себя.

Раки

Сегодня все мы излишне суетливы, и даже представители этого знака могут броситься делать все и сразу, но ничего не закончить. Составьте список задач и сразу… честно вычеркните половину.

Львы

Творческий порыв может привести вас в три магазина и на два мастер-класса за один день. Замечательно! Но сначала доделайте тот проект, что лежит у вас с лета.

Девы

Семейные дела потребуют активных действий, но не спешите все переделывать. Возможно, эта проблема вернулась, потому что вы не решили ее в прошлый раз.

Весы

Переговоры и документы - ваша головная боль сегодня. Захочется подписать все быстрее и забыть, но Меркурий просит: перечитайте. Дважды. А лучше трижды.

Скорпионы

Пришел, увидел и сразу купил! Импульсивные траты – сегодня ваше уязвимое место. Подождите пару дней - если желание не пройдет, тогда и покупайте.

Стрельцы

Меркурий и Марс устроили встречу в вашем знаке - вы полны идей и энергии, но половина планов тянутся из прошлого. Может, стоит их закончить, а не начинать новые?

Козероги

Вам захочется тишины и одиночества, но мысли будут скакать как белки в колесе. Запишите все, что беспокоит, иначе будете прокручивать это в голове до бесконечности.

Водолеи

Вы сегодня можете написать в социальных сетях что-то резкое, а потом пожалеть. Прежде чем нажать "отправить", спросите себя: вам точно нужна эта дискуссия прямо сейчас?

Рыбы

У вас появится масса идей о том, как перестроить рабочее пространство. Прекрасный порыв, но сначала доделайте текущие задачи - новые идеи никуда не денутся.