На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

На Землю сегодня обрушилась сильнейшая магнитная буря - пока предпоследней, четвертой категории. Высших экстремальных значений она достигнет чуть позже. Пик ожидается в ночь на четверг.

Шторм вызвала вспышка на Солнце, которая стала самой мощной в этом году. На звезде произошло три плазменных выброса. Ученые предполагали, что возмущение геомагнитного поля на нашей планете будет нарастать постепенно, но уже сейчас фиксируют рекордные показатели.

Возможно, все три облака объединились и достигли Земли одновременно. Из-за бури в некоторых регионах ночью может возникнуть северное сияние. Шансы увидеть красочное зрелище есть у жителей Ленинградской и Нижегородской области, Пермского края, Удмуртии и других. В Московском регионе наблюдать явление не получится из-за облачности.