"Удалось сохранить только один палец": врачи рассказали о состоянии мальчика из Красногорска

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство ребенка после резонансного ЧП в подмосковном Красногорске. Минувшим вечером там серьезно пострадал 10-летний мальчик. Его внимание привлек сверток с купюрой, лежащий на земле. Когда ребенок поднял находку, раздался взрыв.

Как позже выяснили эксперты, внутри находилось самодельное взрывное устройство мощностью до 10 граммов тротила. Для большего поражающего эффекта взрывчатка была начинена гвоздями.

С тяжелыми травмами кисти мальчика госпитализировали в Детский центр имени Рошаля. Ему уже провели операцию. Мультидисплинарная бригада врачей оперировала ребенка больше шести часов. К сожалению, часть пальцев пришлось ампутировать, рассказала "ТВ Центр" Татьяна Шаповаленко, директор ДНКЦ имени Л.М. Рошаля. Вскоре к лечению ребенка присоединятся психологи, реабилитологи и другие специалисты.

"Левую кисть удалось полностью сохранить, пальцы сохранены. С правой кистью у ребенка все немного сложнее. Травматическое размножение тканей, разрыв пальцев, отрыв пальцев, на сегодняшний момент удалось сохранить только один палец, второй [указательный]. Ребенку предстоит большое количество и операций и, может быть, реконструктивных операций. Наши врачи уже думают, как максимально сохранить функцию правой кисти", - сообщила Шаповаленко.

Она добавила, что ребенок получают всю необходимую медикаментозную терапию.