Родные скорбят у гроба Владимира Симонова: сын - копия артиста

В Москве завершилась церемония прощания с прославленным актером Владимиром Симоновым. Отдать последнюю дань уважения артисту пришли коллеги и многочисленные поклонники. Почтили память актера Леонид Ярмольник, Александр Яцко, Виктор Добронравов, Нонна Гришаева и многие другие.

Прямо возле гроба артиста сидели его скорбящие родственники: вдова, актриса Яна Соболевская, а также сыновья Василий и Владимир. Как утверждают в Сети, куда немедленно "утекли" фото с траурного мероприятия, один из них просто копия актера. Интересно, что на прощании присутствовала вторая супруга Владимира Симонова, актриса Екатерина Беликова. Именно она родила Симонову сына Василия, уточняет Starhit.

Актриса Яна Соболевская приходится четвертой и последней супругой актера. У нее есть от Владимира Симонова дочь. Говорят, девочке пока не сказали о смерти отца.

Завершилась церемония прощания аплодисментами. Гроб с телом покойного артиста вынесли из Театра имени Евгения Вахтангова, где проходила торжественная церемония. Портрет Владимира Симонова нес актер Сергей Маковецкий.

Отметим, что от других двух жен у Владимира Симонова есть еще две дочери.