Россияне стали чаще использовать биометрию при оплате

Невидимый щит! Перевести деньги по голосу, расплатиться улыбкой или разблокировать телефон по отпечатку пальца стало вполне обычным, благодаря биометрии. Цифровой след надёжнее любого пароля, ведь физиологически каждый его обладатель уникален. Поэтому применяют биометрические данные там, где безопасность особенно важна. Даёт ли система сбой?

Обмануть биометрическую систему невозможно, подделку она определяет безошибочно - будь то видео, звук, муляж или картинка. Сначала 3D-сканирование, затем инфракрасные камеры и, наконец, так называемая проверка на "живость". Система отслеживает то, что человеку не разглядеть: пульсацию крови в капиллярах, микродвижения мимики, ритм дыхания. Она отличает даже полных близнецов. Фактически, система видит не человека, а его математическую модель. Сотни параметров складываются в уникальный цифровой отпечаток, который хранится в зашифрованном виде.

"На сегодняшний день технологии, которые создают дипфейки, они не совершенные на сто процентов и оставляют какие-то следы. Где-то маска не очень ровно легла на лицо, где-то пересечения с волосами с фоном, экстремальные повороты головы. На человеческий взгляд это может быть не заметно, но нейросети это все распознают", - рассказал Михаил Орлов, ведущий инженер компании разработчика.

Эта технология уже меняет нашу жизнь, бумажные документы медленно уходят в прошлое. Биометрия заменяет пароли, карты и пропуска. В транспорте ею уже пользуются тысячи пассажиров.

"Оплата по биометрии обладает банковским уровнем защиты, а технологии принадлежат правительству Москвы. До конца этого года мы подключим сервис на всех турникетах метро МЦК, а в 2026 году он заработает на всех станциях МЦД", - сообщила Жанна Ермолина, замначальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

А в офисах биометрия уже открывает двери и заменяет ключи. Например, для доступа к персональным ячейкам хранения. Скоро по лицу можно будет подтвердить возраст на кассах самообслуживания. Это не позволит подросткам купить алкоголь и сигареты.

"Сейчас у нас в России проведено порядка 200 миллионов платежей по биометрии. И количество ошибочных или мошеннических операций на эти 200 миллионов продвижений равно нулю. То есть шанс того, что что-то пойдет не так, он практически исключен", - сообщил Константин Ярославский, представитель Единой биометрической системы.

Цифровой отпечаток защищен гораздо лучше, чем любая база с паролями. Он хранится не в компании, а в специальном национальном хранилище - Единой биометрической системе. Доступ к нему возможен только после прямого согласия через "Госуслуги". Фактически, лицо — это уже цифровой паспорт.

Определить оружие в руках, нарушение дресс-кода, номер машины или даже ваш возраст — такие системы уже среди нас. И их главный принцип прост: решение принимает безэмоциональный код. Места для человеческой ошибки здесь больше нет.